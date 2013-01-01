В Ульяновской области тестируют новую модель российского автобуса на базе шасси ISUZU



Совместный проект АО «ИСУЗУ РУС» и Симбирского автозавода (ООО «СИМАЗ») по производству автобусов реализуется в регионе с начала этого года.

На испытания и сертификацию отправилась очередная разработка предприятия - модель SIMAZ 2258 с низкопольной задней площадкой для перевозки маломобильных групп населения. Так же предусмотрено место для крепления инвалидного кресла, с механической аппарелью для заезда в автобус.

Общая вместимость этого автобуса составляет 54 и 58 пассажиров при 13 и 16 посадочных местах. Автобус в базовом оснащении будет комплектоваться задней пневматической подвеской с возможностью автоматического и ручного управления, стабилизаторами поперечной устойчивости обеих осей, системой курсовой устойчивости ESP, ABS и системой экстренного реагирования при авариях — ЭРА-ГЛОНАСС.

Как и в предыдущих моделях, вся агрегатная база автобуса собрана на базе шасси ISUZU NQR 90 нового экологического класса ЕВРО 5.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ