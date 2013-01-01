В Ульяновской области стартует проект глубокой модернизации крупного молкомбината за 2,8 млрд рублей



В Кузоватовском районе Ульяновской области готов к запуску инвестиционный проект по глубокой модернизации и расширению производства крупнейшего в регионе молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молочный комбинат «Вита». Объём инвестиций составит 2,8 млрд рублей. В ближайшее время компания обновит оборудование для производственного корпуса, что позволит увеличить объемы продукции на 30%.

Также в 2020 году планируется осуществить строительство цеха по сушке молока. Кроме того, для соблюдения всех экологических норм предприятие самостоятельно построит очистные сооружения в посёлке Кузоватово.

Завод постоянно занимается разработкой новых рецептур сыров, творожных изделий и другой молочной продукции. В начале года два товара предприятия получили золотые медали выставки «Продэкспо» в номинации «Лучший продукт». Вся продукция комбината изготавливается из натурального сырья от поволжских фермеров.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ