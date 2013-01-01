В Ульяновской области создали доступный высокочувствительный экспресс-тест для диагностики COVID-19
Мар 19
В г. Димитровграде Ульяновской области резидент регионального Наноцентра и участник ядерно-инновационного кластера ООО «ТестГен» разработал тест-систему для быстрой диагностики коронавируса (COVID-19). Новинка отличается высокой чувствительностью для поиска низких концентраций вируса. Кроме того, анализ выполняется в одну стадию всего за два часа. После получения регистрационного удостоверения массовый выпуск тест-системы, стоимость которой будет дешевле аналогов, запустят на мощностях компании.
Имеющиеся производственные мощности предприятия позволяют организовать серийное производство новых диагностических тест-систем для последующего медицинского применения на территории РФ и за рубежом.
Компания имеет сертифицированную по международным стандартам производственную лабораторию, оснащённую необходимым оборудованием для изготовления наборов и проведения контроля качества, и высококвалифицированную команду разработчиков международного уровня.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
19 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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