В Ульяновской области создали доступный высокочувствительный экспресс-тест для диагностики COVID-19



В г. Димитровграде Ульяновской области резидент регионального Наноцентра и участник ядерно-инновационного кластера ООО «ТестГен» разработал тест-систему для быстрой диагностики коронавируса (COVID-19). Новинка отличается высокой чувствительностью для поиска низких концентраций вируса. Кроме того, анализ выполняется в одну стадию всего за два часа. После получения регистрационного удостоверения массовый выпуск тест-системы, стоимость которой будет дешевле аналогов, запустят на мощностях компании.

Имеющиеся производственные мощности предприятия позволяют организовать серийное производство новых диагностических тест-систем для последующего медицинского применения на территории РФ и за рубежом. Компания имеет сертифицированную по международным стандартам производственную лабораторию, оснащённую необходимым оборудованием для изготовления наборов и проведения контроля качества, и высококвалифицированную команду разработчиков международного уровня. Ульяновская область, Приволжский федеральный округ

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