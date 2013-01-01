В Ульяновской области открыли производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков



В селе Новоспасское построен экологичный автоматизированный цех по выпуску стройматериалов, в котором создано 68 новых рабочих мест.

Линия по производству строительных блоков практически безотходна, высокопроизводительна и полностью автоматизирована.

Наряду с различными модификациями силикатного кирпича на строительных площадках Ульяновской области теперь появятся блоки из автоклавного газобетона, который соответствует современным мировым стандартам и превосходит по качественным характеристикам привычный кирпич.

Новое производство обеспечит потребности региона в современных стройматериалах и позволит увеличить объемы строительства, в том числе жилых домов.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ