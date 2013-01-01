В Ульяновской области открыли производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков
Мар 19
В селе Новоспасское построен экологичный автоматизированный цех по выпуску стройматериалов, в котором создано 68 новых рабочих мест.
Линия по производству строительных блоков практически безотходна, высокопроизводительна и полностью автоматизирована.
Наряду с различными модификациями силикатного кирпича на строительных площадках Ульяновской области теперь появятся блоки из автоклавного газобетона, который соответствует современным мировым стандартам и превосходит по качественным характеристикам привычный кирпич.
Новое производство обеспечит потребности региона в современных стройматериалах и позволит увеличить объемы строительства, в том числе жилых домов.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
19 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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