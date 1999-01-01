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В Ульяновской области открыли крупный инновационный животноводческий комплекс

Дек 10
Москва Центральный федеральный округ
В Ульяновской области открыли крупный инновационный животноводческий комплекс

В проект строительства в Новоспасском районе молочного комплекса на 1200 дойных коров компания ООО «Агро-Нептун» инвестировала 600 млн рублей.
Старт новому животноводческому производству из Ульяновска дали вице-премьер Правительства России Алексей Гордеев и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что это уникальный для области объект, на котором установлено современное оборудование и применяются инновационные технологии, сформирован грамотный подход к экологии, а цифровизация позволяет предприятию увеличить производство молока до 9,6 тысяч тонн в год. При выходе на проектную мощность объём производства составит 10,8 тысяч тонн в год.

По словам директора ООО «Агро-Нептун» Марата Аббозова новый молочный комплекс включает в себя производственные здания для содержания дойных коров, здания для доения и хранения молока, вспомогательные сооружения, бытовой корпус, помещения для переработки навоза, склад кормов. Цифровые технологии в кормлении животных позволяют в онлайн-режиме отслеживать весь процесс от загрузки кормов в миксер до их раздачи на кормовой стол. Установлены датчики, которые контролируют загазованность помещений, температурный режим, влажность и другие факторы, которые влияют на здоровье животных. Выделены группы так называемых животных-маркеров, в которых с помощью специальных пистолетов закладываются электронные болюсы-капсулы, передающие на мобильный телефон все данные о потреблении кормов и состоянии здоровья каждой коровы.

Это далеко не единственное современное предприятие АПК в регионе.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин, за этот год построены коровники на 600 коров в Барышском районе и на 300 коров в Мелекесском районе, завершена реконструкция животноводческих помещений в ООО Агрофирма «Тетюшское » в Ульяновском районе и ООО «Новая жизнь» в Цильнинском районе, а сегодня ведётся строительство животноводческого комплекса на 520 коров в СХПК «Новая жизнь» в Чердаклинском районе.

Прямо в день открытия животноводческого комплекса в Новоспасском районе правительством Ульяновской области было подписано два соглашения с инвесторами, направленные на развитие сельхозотрасли в регионе. ООО «Ру Агро» построит животноводческий комплекса на 2000 голов, обеспечив рабочими местами почти 500 человек. На первом этапе этого проекта планируется реализация сырого молока и мяса КРС, со второй половины 2019 года - начало переработки молока, а завершится строительство комплекса к 2020 году. Компания «Зернотрейд» реализует проект по строительству комплекса по переработке зерна и создаст 400 рабочих мест. Комплекс, который будет выпускать муку, отруби, манку, сухую клейковину и пшеничный крахмал, выйдет на полную мощность к 2021 году.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ



 
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