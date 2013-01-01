В Ульяновске прошел четвертый форум



Мероприятие организовано ульяновской компанией MediaSoft при поддержке правительства региона, Фонда развития информационных технологий и Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Форум, популяризующий новые технологии, вновь прошел в «Ленинском мемориале» и собрал более 3,5 тысяч разработчиков, аналитиков, проектировщиков, специалистов по маркетингу, информационной безопасности и коммуникациям, дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов, руководителей IT-компаний.

В этом году гостем главной сцены форума стал Сангаджи Тарбаев - бывший капитан команды высшей лиги КВН, а ныне телевизионный продюсер, один из руководителей спортивного промоутерского агентства FightNights.Он выступил с докладом о технологиях производства медиаконтента в России и других странах.

На секциях форума выступили 20 экспертов в сфере блокчейн, информационная безопасность, аналитика, разработка приложений. Участники конференции «Цифровая экономика – региональный аспект» обменялись лучшими региональными практиками и обсудили вопросы развития цифровой экономики.

Кроме насыщенной деловой программы, на «РИФ. Технологии» была организована площадка активностей и проходили разные состязания – от настольного тенниса и футбола до гонки на офисных стульях и жима лежа штанги с системными блоками компьютеров.

Для детей уже второй год работала отдельная площадка в «Доме Интернета» - школьники и их родители смогли получить информацию о секциях и кружках для учащихся с 5 по 11 класс. Были продемонстрированы работы по программированию, робототехнике, моделированию, инженерной культуре.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ