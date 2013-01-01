Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ОКТ, 16:02 МСК
USD (ЦБ)    65,5745
EUR (ЦБ)    75,9877

01 ОКТ, 16:02 МСК
USD (ЦБ)    65,5745
EUR (ЦБ)    75,9877

В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии"

Окт 1
Москва Центральный федеральный округ
В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии"

Мероприятие организовано ульяновской компанией MediaSoft при поддержке правительства региона, Фонда развития информационных технологий и Российской ассоциации электронных коммуникаций.
Форум, популяризующий новые технологии, вновь прошел в «Ленинском мемориале» и собрал более 3,5 тысяч разработчиков, аналитиков, проектировщиков, специалистов по маркетингу, информационной безопасности и коммуникациям, дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов, руководителей IT-компаний.

В этом году гостем главной сцены форума стал Сангаджи Тарбаев - бывший капитан команды высшей лиги КВН, а ныне телевизионный продюсер, один из руководителей спортивного промоутерского агентства FightNights.Он выступил с докладом о технологиях производства медиаконтента в России и других странах.

На секциях форума выступили 20 экспертов в сфере блокчейн, информационная безопасность, аналитика, разработка приложений. Участники конференции «Цифровая экономика – региональный аспект» обменялись лучшими региональными практиками и обсудили вопросы развития цифровой экономики.

Кроме насыщенной деловой программы, на «РИФ. Технологии» была организована площадка активностей и проходили разные состязания – от настольного тенниса и футбола до гонки на офисных стульях и жима лежа штанги с системными блоками компьютеров.

Для детей уже второй год работала отдельная площадка в «Доме Интернета» - школьники и их родители смогли получить информацию о секциях и кружках для учащихся с 5 по 11 класс. Были продемонстрированы работы по программированию, робототехнике, моделированию, инженерной культуре.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
1 Окт:
1 Окт:
1 Окт:
Центральный федеральный округ:
1 Окт:
1 Окт:
29 Сен:
РОССИЯ:
29 Сен:
29 Сен:
29 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 1

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

Узнай, страна

Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии"

В Ульяновске прошел четвертый форум

В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest

В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest

Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении

Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении

Новости СМИ

Новости дня

14:08 В Киеве заявили, что Лондон присоединился к резолюции по миротворцам В Киеве заявили, что Лондон присоединился к резолюции по миротворцам
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
13:44 Индия подарит России «винтажные» самолеты МиГ-21 Индия подарит России «винтажные» самолеты МиГ-21
13:27 Игорь Акинфеев объявил о завершении выступления за сборную России Игорь Акинфеев объявил о завершении выступления за сборную России
13:04 Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё
12:28 В России прошли испытания новой авиабомбы «Дрель» В России прошли испытания новой авиабомбы «Дрель»
12:02 В Барселоне и Льейде сторонники независимости Каталонии перекрыли улицы В Барселоне и Льейде сторонники независимости Каталонии перекрыли улицы
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
11:29 В Киеве неизвестный обстрелял полицейских В Киеве неизвестный обстрелял полицейских

Узнай, страна!

15:31 Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
15:13 В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии" В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии"
11:31 В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest
10:49 В Свердловской области запустили вторую в России котельную, работающую на биогазе В Свердловской области запустили вторую в России котельную, работающую на биогазе
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter