В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт
Теперь аэропорт имени Карамзина способен принимать воздушные суда любого типа, а аэровокзальный комплекс соответствует международным требованиям.
Реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы и объектов аэродромного комплекса выполнена в 2015-2018 годах по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России».
В соответствии с новыми стандартам на полосе протяженностью 3100 метров был уложен современный асфальтобетон, обустроены перрон и рулёжные дорожки, заменено светосигнальное оборудование. В аэропорту построили новый стартово-диспетчерский пункт, места стоянок воздушных судов, водосточно-дренажную сеть, заменили радиомаяки, метеооборудование, смонтировали трансформаторные подстанции.
На торжественной церемонии открытия аэропорта было отмечено, что это важное событие не только для жителей и гостей Ульяновской области, но и для курсантов Ульяновского института гражданской авиации.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
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