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Пенсионная реформа

В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт

Сен 7
Москва Центральный федеральный округ
В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт

Теперь аэропорт имени Карамзина способен принимать воздушные суда любого типа, а аэровокзальный комплекс соответствует международным требованиям.
Общая стоимость работ составила 1,48 млрд рублей. В 2010 -2013 годах провели реконструкцию здания аэровокзала «Ульяновск Центральный». Был остеклен фасад здания, заменены инженерные сети, подключены внешние коммуникации, интегрировано комплексное видеонаблюдение, запущено новейшее оборудование по контролю безопасности, приёма багажа, системы «прилёт-вылет».

Реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы и объектов аэродромного комплекса выполнена в 2015-2018 годах по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России».

В соответствии с новыми стандартам на полосе протяженностью 3100 метров был уложен современный асфальтобетон, обустроены перрон и рулёжные дорожки, заменено светосигнальное оборудование. В аэропорту построили новый стартово-диспетчерский пункт, места стоянок воздушных судов, водосточно-дренажную сеть, заменили радиомаяки, метеооборудование, смонтировали трансформаторные подстанции.

На торжественной церемонии открытия аэропорта было отмечено, что это важное событие не только для жителей и гостей Ульяновской области, но и для курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ



 
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