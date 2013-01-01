На Сахалине реконструировали железную дорогу по общероссийскому стандарту



В Южно-Сахалинске на железнодорожном вокзале состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию работ по переустройству железнодорожной инфраструктуры Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги с колеи 1067 мм на колею 1520 мм.

С 1 сентября по новой колее начали курсировать три рельсовых автобуса РА-3 производства завода «Метровагонмаш» по направлениям Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари. Переход на общероссийский стандарт колеи и запуск нового подвижного состава (рельсобусов РА-3) экономически выгодны для региона. Теперь сшивка с вагонами, которые идут с материка на пароме, будет происходить без замены на новую колесную пару.

В ближайшее время должны прибыть еще четыре рельсовых автобуса, что позволит полностью обеспечить подвижным составом все пригородные направления острова.

* Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в России — 1520 миллиметров).

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ