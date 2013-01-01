Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
02 АПР, 13:57 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389

02 АПР, 13:57 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389
Русский космос

В Югре завершили модернизацию коммутационного оборудования энергоподстанции 220 кВ «Орбита»

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
В Югре завершили модернизацию коммутационного оборудования энергоподстанции 220 кВ «Орбита»

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) ПАО «ФСК ЕЭС» завершило проект модернизации коммутационного оборудования подстанции 220 кВ «Орбита», что позволило повысить надежность электроснабжения потребителей Нижневартовского энергорайона. Общая стоимость работ составила около 235 млн рублей.
На энергообъекте мощностью 250 МВА полностью заменены высоковольтные выключатели 110 кВ: взамен восьми маломасляных выключателей 110 кВ смонтированы современные элегазовые аналоги.

Среди основных преимуществ модернизированных устройств — расширение температурного диапазона до минус 60 градусов, а также длительный срок эксплуатации — не менее 30 лет.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
2 Апр:
2 Апр:
2 Апр:
Центральный федеральный округ:
2 Апр:
1 Апр:
1 Апр:
РОССИЯ:
1 Апр:
1 Апр:
1 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Тысячи заемщиков просят кредитные каникулы. Банки считают их «мнимыми» пострадавшими

Тысячи заемщиков просят кредитные каникулы. Банки считают их «мнимыми» пострадавшими
Экономика

Пик коронавируса в России придется на 8-10 апреля. Переболеют все?

Пик коронавируса в России придется на 8-10 апреля. Переболеют все?
События и факты

Нерабочую неделю продлят. Российская экономика на грани

Нерабочую неделю продлят. Российская экономика на грани
Экономика

Цена российской нефти стала отрицательной. Путин должен договориться с Саудовской Аравией

Цена российской нефти стала отрицательной. Путин должен договориться с Саудовской Аравией
Экономика

Россия спивается во время чумы. Продажи алкоголя выросли на 20% перед «нерабочей неделей»

Россия спивается во время чумы. Продажи алкоголя выросли на 20% перед «нерабочей неделей»
Экономика 2

Продление жизни, поиск темной материи и история эпидемий. ТОП-10 новостей науки за март

Продление жизни, поиск темной материи и история эпидемий. ТОП-10 новостей науки за март
Наука и технологии

Узнай, страна

В Приморском крае впервые в регионе запустили производство гофротары за 2,4 млн рублей

В Приморском крае впервые в регионе запустили производство гофротары за 2,4 млн рублей

В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб.

В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб.

На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей

На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей

В Югре завершили модернизацию коммутационного оборудования энергоподстанции 220 кВ «Орбита»

В Югре завершили модернизацию коммутационного оборудования энергоподстанции 220 кВ «Орбита»

Новости дня

13:57 Президент вновь обратится к россиянам из-за коронавируса Президент вновь обратится к россиянам из-за коронавируса
Из ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока
Из ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока
13:45 Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов и соблюдению санитарных норм Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов и соблюдению санитарных норм
13:17 США заплатили России за доставленный гуманитарный груз США заплатили России за доставленный гуманитарный груз
12:16 Рубль укрепил позиции на открытии торгов Рубль укрепил позиции на открытии торгов
11:26 В России зафиксирован 771 случай инфицирования коронавирусом В России зафиксирован 771 случай инфицирования коронавирусом
10:32 РБК: Парад Победы может пройти без зрителей РБК: Парад Победы может пройти без зрителей
Россияне забрали с валютных вкладов почти $2 млрд
Россияне забрали с валютных вкладов почти $2 млрд
10:19 В США начали банкротиться нефтяные компании, а Китай увеличивает закупки нефти В США начали банкротиться нефтяные компании, а Китай увеличивает закупки нефти

Узнай, страна!

13:35 В Приморском крае впервые в регионе запустили производство гофротары за 2,4 млн рублей В Приморском крае впервые в регионе запустили производство гофротары за 2,4 млн рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:15 В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб. В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб.
12:35 На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей
12:18 В Югре завершили модернизацию коммутационного оборудования энергоподстанции 220 кВ «Орбита» В Югре завершили модернизацию коммутационного оборудования энергоподстанции 220 кВ «Орбита»
11:34 В Подмосковье запущен серийный выпуск щитов постоянного тока с применением отечественных компонентов В Подмосковье запущен серийный выпуск щитов постоянного тока с применением отечественных компонентов
01 АПР, 13:30 Из Подмосковья экспортировали первое российское оборудование для термической переработки отходов Из Подмосковья экспортировали первое российское оборудование для термической переработки отходов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
01 АПР, 13:09 В Кемеровской области построили техкомплекс на шахте «Талдинская-Западная-1» за 1,3 млрд рублей В Кемеровской области построили техкомплекс на шахте «Талдинская-Западная-1» за 1,3 млрд рублей
01 АПР, 12:59 В Свердловской области впервые изготовили швеллер для строительства зимовочной станции в Антарктиде В Свердловской области впервые изготовили швеллер для строительства зимовочной станции в Антарктиде
01 АПР, 12:07 В Приморском крае пришвартовалась стартовая платформа «Одиссей» плавучего космодрома «Морской старт» В Приморском крае пришвартовалась стартовая платформа «Одиссей» плавучего космодрома «Морской старт»
01 АПР, 11:41 В Саратовской области начали выпуск бытовых ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха В Саратовской области начали выпуск бытовых ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter