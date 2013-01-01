В Югре завершили модернизацию коммутационного оборудования энергоподстанции 220 кВ «Орбита»



В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) ПАО «ФСК ЕЭС» завершило проект модернизации коммутационного оборудования подстанции 220 кВ «Орбита», что позволило повысить надежность электроснабжения потребителей Нижневартовского энергорайона. Общая стоимость работ составила около 235 млн рублей.

На энергообъекте мощностью 250 МВА полностью заменены высоковольтные выключатели 110 кВ: взамен восьми маломасляных выключателей 110 кВ смонтированы современные элегазовые аналоги. Среди основных преимуществ модернизированных устройств — расширение температурного диапазона до минус 60 градусов, а также длительный срок эксплуатации — не менее 30 лет. Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ

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