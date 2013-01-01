В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

Кондинский район выбран для установки не случайно - здесь самое большое число солнечных дней в году в сравнении с другими территориями Югры. Новая станция станет дополнительным источником электроснабжения и повысит надежность энергосистемы. Планируется, что выработка электроэнергии достигнет 35 тысяч кВт/час в год, что позволит заместить более двух процентов от общей выработки электроэнергии от дизель-генераторных установок и сэкономить девять тонн топлива. По подсчетам специалистов, период окупаемости станции составит семь лет.

Первую солнечную электростанцию в регионе установили год назад, и тоже в Кондинском районе. По итогам ее работы выработка электроэнергии превысила ожидаемые результаты на 12 процентов от запланированного. За год эксплуатации удалось сэкономить восемь тонн дизельного топлива, или почти полмиллиона рублей. Кроме того, ввод солнечной электростанции позволил сократить затраты на капремонт и техобслуживание дизель-генераторных установок на 70 процентов. Сейчас готовится запуск солнечной электростанции в селе Няксимволь Березовского района.

ХМАО, Уральский федеральный округ