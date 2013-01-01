Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 АПР, 14:40 МСК
USD (ЦБ)    65,3281
EUR (ЦБ)    73,4223

04 АПР, 14:40 МСК
USD (ЦБ)    65,3281
EUR (ЦБ)    73,4223

В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

Апр 4
Москва Центральный федеральный округ
В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию
Кондинский район выбран для установки не случайно - здесь самое большое число солнечных дней в году в сравнении с другими территориями Югры. Новая станция станет дополнительным источником электроснабжения и повысит надежность энергосистемы. Планируется, что выработка электроэнергии достигнет 35 тысяч кВт/час в год, что позволит заместить более двух процентов от общей выработки электроэнергии от дизель-генераторных установок и сэкономить девять тонн топлива. По подсчетам специалистов, период окупаемости станции составит семь лет.

Первую солнечную электростанцию в регионе установили год назад, и тоже в Кондинском районе. По итогам ее работы выработка электроэнергии превысила ожидаемые результаты на 12 процентов от запланированного. За год эксплуатации удалось сэкономить восемь тонн дизельного топлива, или почти полмиллиона рублей. Кроме того, ввод солнечной электростанции позволил сократить затраты на капремонт и техобслуживание дизель-генераторных установок на 70 процентов. Сейчас готовится запуск солнечной электростанции в селе Няксимволь Березовского района.

ХМАО, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Апр:
4 Апр:
4 Апр:
Центральный федеральный округ:
4 Апр:
4 Апр:
4 Апр:
РОССИЯ:
3 Апр:
3 Апр:
3 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

В Волгоградской области модернизируется ткацкое производство

В Волгоградской области модернизируется ткацкое производство

В Приморском крае инвестор из Новой Зеландии строит агропромышленный комплекс

В Приморском крае инвестор из Новой Зеландии строит агропромышленный комплекс

Новости дня

14:21 Два экс-губернатора Красноярского края отправились в глубину сибирских руд Два экс-губернатора Красноярского края отправились в глубину сибирских руд
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:08 Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
13:24 Зеленский требует, чтобы Порошенко прошел медэкспертизу Зеленский требует, чтобы Порошенко прошел медэкспертизу
12:48 В Удмуртии «ясновидящие» обманули пенсионерку на миллион рублей В Удмуртии «ясновидящие» обманули пенсионерку на миллион рублей
12:11 Россия ответила на заявление польского генерала о ядерном ударе Россия ответила на заявление польского генерала о ядерном ударе
11:37 Конор Макгрегор передумал завершать карьеру Конор Макгрегор передумал завершать карьеру
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:49 В Таллине попросили отменить санкции после того, как в России сожгли тонны эстонской кильки В Таллине попросили отменить санкции после того, как в России сожгли тонны эстонской кильки

Узнай, страна!

13:27 В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
03 АПР, 15:49 ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru
03 АПР, 14:01 Молодёжь Тамбовщины может заявить о себе, участвуя в региональных проектах Молодёжь Тамбовщины может заявить о себе, участвуя в региональных проектах
03 АПР, 11:15 Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter