В Удмуртии заработали сразу три новые молочно-товарные фермы



В Удмуртской Республике рамках модернизации производственной базы молочного животноводства практически одновременно открылись молочный комплекс ООО «Молния» в Малопургинском районе на 320 голов КРС, а также молочные фермы на 140 голов в ООО «Палэп» и на 100 голов в одном из КФХ Алнашского района.

Высокотехнологичный молочный комплекс в ООО «Молния» Малопургинского района, оснащенный доильным залом, рассчитан на содержание 320 коров. Сельхозпредприятие стабильно наращивает поголовье дойного стада, стабильно увеличивая производство молока и лидируя по надоям в регионе.

В хозяйстве реконструированы родильное отделение с телятником-профилакторием на 200 голов, корпус для выращивания ремонтного молодняка. Здесь также оборудованы новые кормовые столы с бетонным покрытием, проведена реконструкция двух корпусов для беспривязного содержания телок.

*Кроме того, «Молния» остается единственным в республике хозяйством, занимающимся разведением и выращиванием овец удмуртского типа мясо-шерстной породы, выведенной местными селекционерами.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ