В Удмуртии ввели первую очередь крупного молочного комплекса, работающего в круглосуточном режиме



В СПК «Колос» Вавожского района Удмуртии открылась первая очередь крупного молочного комплекса, рассчитанного на 1712 голов дойных коров. В запуск нового производства, оснащённого высокотехнологичным автоматизированным оборудованием, инвестировано свыше 300 млн рублей. На новом объекте работает 20 сотрудников. Технология позволяет получать сырое молоко в круглосуточном режиме.

Первая очередь комплекса включает два коровника по 428 скотомест, молочно-доильный блок, четыре силосных траншеи и корпус навозоудаления с системой автоматической сепарации отходов и т.д. Компьютерная метеостанция принимает сигналы от температурных датчиков. В результате автоматически включается или отключается система вентиляции, закрываются или открываются рулонные и надувные шторы, которые заменили традиционные для ферм окна.

Главной особенностью нового молочного производства стала новейшая доильная установка «Карусель», которая позволяет наладить производство молока в промышленном масштабе, то есть 24 часа в сутки семь дней в неделю. Полностью выйти на такой режим работы в хозяйстве планируют уже в ближайшие месяцы, после заполнения животными всех коровников.

Реализация инвестпроекта продолжается: строящийся третий коровник будет запущен в ноябре текущего года. Кроме того, рядом с комплексом завершается строительство кормового центра, где будут использованы передовые технологии.

Удму́ртская Респу́блика, Приво́лжский федера́льный о́круг