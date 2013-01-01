В Удмуртии впервые запустили производство котонизированного льноволокна с высокой рентабельностью



На Шарканском льнозаводе в Удмуртии состоялся запуск новой линии по производству котонизированного льноволокна — продукта глубокой переработки льна с высокими прядильными свойствами и широким спектром применения. В данный момент в республике готовится к запуску вторая аналогичная линия в сельхозкооперативе «Юкаменский лен». Льноводы планируют экспортировать продукцию на сумму более $2 млн в год.

На новой линии успешно выпустили первую пробную партию котонизированного льноволокна. Оборудование поставлено из Китая, его мощности позволяют производить ежегодно 720 тонн готовой продукции, цена которой на международном рынке составляет $2,2 за 1 кг.

В процессе котонизации сырье проходит через линию последовательных вальцов и подвергается механической очистке. На выходе получается котонин, внешне напоминающий вату. Котонизация позволяет придать льняным волокнам высокие прядильные свойства, изменяя структуру волокна.

Это более дешевое льняное волокно может использоваться для производства пороха, целлюлозы, утеплительных материалов и как альтернатива хлопку для получения пряжи и текстильных тканей из натуральных природных волокон. Кроме того, такой лен может использоваться в химической промышленности, машиностроении, строительной отрасли и в производстве медицинской и технической ваты.

Следующим этапом льнопереработки удмуртские льноводы планируют производство пряжи с содержанием котонизированного льноволокна, а также производство целлюлозы. Раньше Удмуртия производила льноволокно с нулевой рентабельностью и ценой реализации от 30 до 45 руб. за килограмм.

В 2020 году в регионе планируют посеять лен-долгунец на площади 5 тыс. га, что на 700 га больше, чем в этом году.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ