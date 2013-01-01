В Удмуртии представили экспортную стратегию



13 августа, в рамках бизнес миссии группы ВЭБ.РФ в Удмуртию состоялся круглый стол на тему: «Открытый диалог с экспортёрами. Экспортная стратегия Удмуртии».

13 августа, в рамках бизнес миссии группы ВЭБ.РФ в Удмуртию состоялся круглый стол на тему: «Открытый диалог с экспортёрами. Экспортная стратегия Удмуртии».

Модератором дискуссии выступил заместитель Председателя Правительства УР Михаил Хомич. Спикерами мероприятия стали старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Кожевников, руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии (ЦПЭ) Валерия Антоненко и министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова.

«Экспорт является одним из главных направлений развития экономики. Два года назад Глава Удмуртской Республики сказал, что Удмуртия – часть глобального мира. Это действительно так, это мы видим по результатам. За прошлый год несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 94 процента. За 4 месяца этого года плюс ещё 44 процента. Мы видим, в целом усилия дают результат. Здесь, конечно, ВЭБ.РФ и, в частности, Российский экспортный центр - абсолютно наши ключевые партнёры. Без тех мер поддержки, которые есть у коллег, наверное, ничего такого близко даже бы не было», - сказал вице-премьер, предваряя разговор.

Алексей Кожевников подчеркнул, что одно из основных направлений деятельности РЭЦ – это поддержка российских экспортёров в выходе на новые рынки сбыта. Наряду с этим РЭЦ курирует федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в структуре нацпроекта. Также центром осуществляется разработка и вносятся изменения в нормативные акты, создаются новые инструменты господдержки. Выстраивается новый формат взаимодействия РЭЦ и регионов. Если раньше он работал с крупными экспортерами, то сейчас акценты связаны с развитием акселерационных программ - речь идёт о малом и среднем бизнесе.

Во время круглого стола состоялась презентация Экспортной стратегии и Экспортного акселератора республики. Руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерия Антоненко рассказала о развитии новых направлений экспортной инфраструктуры в Удмуртии. Стратегия предусматривает создание благоприятных условий для региональных экспортёров иобъединяет почти все инициативы по поддержке экспорта, доступные на местном уровне.

В послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию поставлена задача за 6 лет увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта более чем в 1,5 раза.

В Удмуртской Республике сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция предприятий машиностроения, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, химических производств. С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в регионе, существенно увеличился. Если в 2016 году объём несырьевого неэнергетического экспорта составлял 262,6 млн долларов США, то в 2018-м объём экспорта достиг 377,16 млн долларов. Прогноз на 2024 год – 550 млн долларов США.

В числе системных мер поддержки ЦПЭ – субсидии на логистику, сертификацию, на меры по защите интеллектуальной собственности, экспортную упаковку, размещение на маркетплейсах, коммерческое представительство в Казахстане и Белоруссии. Предусмотрены точеные меры. В том числе приёмы бизнес-делегаций из целевых стран, а также бизнес-миссии, развитие логистической инфраструктуры, экспо-среды, замещение косвенного экспорта прямым.

Валерия Антоненко обозначила цели в области экспорта – увеличение объёмов несырьевого энергетического экспорта ежегодно не менее 20% в год. Увеличение объёма экспорта к 2024 году на 305 млн долларов США по сравнению с 2018 годом.

Стратегией предусмотрено развитие экспорта образовательных услуг. В 2018 году пятью высшими учебными заведениями Удмуртии на обучение иностранных студентов было заключено договоров на сумму 2,26 млн рублей, что составляет 7% от доли общей выручки учреждений. Задача к 2024 году - в вузах республики количество обучающихся иностранных студентов должно составить до 3440 человек. Для этого планируется диверсификация направлений подготовки и стран происхождения иностранных студентов. До конца вышеназванного периода экспортная выручка образовательных услуг должна достигнуть до 8 млн долларов США, а объём сопутствующих услуг предприятий Удмуртии - 26,4 млн долларов США.

Алексей Кожевников дал положительную оценку Экспортной стратегии Удмуртии. Чтобы она заработала, старший вице-президент РЭЦ призвал в первую очередь определить приоритеты и назначить ответственных за исполнение конкретного направления.