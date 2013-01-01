В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов



Новейшую конструкцию установок для получения альтернативной энергии разработал инженер из Ижевска Илья Дементьев, а их промышленное изготовление налажено на производственных мощностях местного КБ «Электромаш».

В ветроэнергетической установке применяется специальный тихоходный безредукторный генератор, который будет изготавливать АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Такой генератор сразу преобразует энергию ветра в электрическую энергию напряжением в 220 В и частотой в 50 Гц – то есть обеспечивает такие же параметры как в стационарной электросети для бытового потребления.

Мощность одной установки составляет от 0,5 до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы «ветряк» обеспечил электричеством загородный дом, ферму, пасеку, охотничье угодье, станцию связи или даже военный командный пункт.

Зарядка аккумуляторов установки происходит не только за счет вращения турбины, которую раскручивает ветер, но и при помощи солнечных панелей. Так что генератор способен давать электроэнергию даже в абсолютно безветренную погоду. Установка работает с минимальным уровнем шума и вибрации. В ней есть система автоматического электромагнитного управления скоростью вращения турбины и система защиты от бури.

«В отличие от большинства аналогов наша установка способна работать при маленьких скоростях ветра и при любых его направлениях. Мы используем уникальный синхронно-тихоходный генератор, который имеет большой коэффициент полезного действия, и контроллер нашей собственной разработки. Основным конкурентным преимуществом наших ветрогенераторов является как уникальность конструкции, так и более низкая, по сравнению с европейскими аналогами, стоимость», — подчеркнул генеральный директор КБ «Электромаш» Дмитрий Крутиков.

Он отметил, что в 2019 году планируется выпустить около сотни ветроэнергоустановок, а в дальнейшем перейти на крупносерийное производство - у ижевской компании уже есть заявки от заказчиков из стран Ближнего Востока и Европы.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ