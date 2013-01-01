В Удмуртии открыли первый в России центр 3D-печати по производству устройств для испытания микросхем



В Удмуртской Республике Ижевское ООО «Планар» открыло первый в России аддитивный инжиниринговый центр по выпуску контактирующих устройств для испытания микросхем. Технология уникальна для России. С открытием центра у сертификационных лабораторий России в этой сфере появится возможность импортозамещения контактирующих устройств для космической и другой аппаратуры.

С помощью произведенной в аддитивном центре оснастки будут проводиться испытания в первую очередь космической аппаратуры и железнодорожной техники. Ранее применялись контактирующие устройства зарубежного производства. Стоимость услуг ижевской компании втрое ниже, при этом заказы будут выполняться в несколько раз быстрее. Компания планирует поставлять готовую продукцию российским предприятиям авиационно-космической отрасли, энергетики, транспорта, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности. Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ

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