В Удмуртии открыли первый в России центр 3D-печати по производству устройств для испытания микросхем
Дек 23
В Удмуртской Республике Ижевское ООО «Планар» открыло первый в России аддитивный инжиниринговый центр по выпуску контактирующих устройств для испытания микросхем. Технология уникальна для России. С открытием центра у сертификационных лабораторий России в этой сфере появится возможность импортозамещения контактирующих устройств для космической и другой аппаратуры.
С помощью произведенной в аддитивном центре оснастки будут проводиться испытания в первую очередь космической аппаратуры и железнодорожной техники. Ранее применялись контактирующие устройства зарубежного производства. Стоимость услуг ижевской компании втрое ниже, при этом заказы будут выполняться в несколько раз быстрее.
Компания планирует поставлять готовую продукцию российским предприятиям авиационно-космической отрасли, энергетики, транспорта, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности.
Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ
23 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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