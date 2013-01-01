В Удмуртии открыли многофункциональный ФОК «Лидер»
Дек 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс построен ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в посёлке Новый Воткинского района в рамках программы «Газпром-детям».
В строительство комплекса лощадью около двух тысяч квадратных метров вложено 115 млн рублей. Здесь обустроены бассейн и тренажерный зал, созданы условия для занятий различными видами спорта - футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, настольным теннисом, хореографией, лёгкой атлетикой и шахматами. На первом этаже предусмотрены раздевалка, спортзал, зона отдыха, медицинская комната для маломобильных групп населения.
Рядом с ФОК «Лидер» построена хоккейная площадка, которая в летний период будет задействована для игры в большой теннис.
Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ
3 Дек 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|3 Дек:
|3 Дек:
|30 Ноя:
Центральный федеральный округ:
|3 Дек:
|3 Дек:
|3 Дек:
РОССИЯ:
|30 Ноя:
|30 Ноя:
|30 Ноя: