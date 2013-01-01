В Удмуртии открыли многофункциональный ФОК «Лидер»



Физкультурно-оздоровительный комплекс построен ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в посёлке Новый Воткинского района в рамках программы «Газпром-детям».

В строительство комплекса лощадью около двух тысяч квадратных метров вложено 115 млн рублей. Здесь обустроены бассейн и тренажерный зал, созданы условия для занятий различными видами спорта - футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, настольным теннисом, хореографией, лёгкой атлетикой и шахматами. На первом этаже предусмотрены раздевалка, спортзал, зона отдыха, медицинская комната для маломобильных групп населения.

Рядом с ФОК «Лидер» построена хоккейная площадка, которая в летний период будет задействована для игры в большой теннис.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ