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В Удмуртии начали выпускать стеклянные флаконы для парфюмерной отрасли

Фев 11
Москва Центральный федеральный округ
В Удмуртии начали выпускать стеклянные флаконы для парфюмерной отрасли

В создание импортозамещающего производства парфюмерной упаковки, оснащенного стеклоформующей машиной Jingmen Chuda Mechanical & Electrical Co.Ltd, АО «Свет» инвестировала 142,6 млн рублей.
На новом предприятии создано 34 рабочих места. Оборудование позволяет изготовить любое стеклянное изделие высотой от 4,5 см до 33,5 см и диаметром от 4,5 см до 15,5 см. За счёт открытия новой линии предприятие планирует увеличить производство стеклянной упаковки на 12 млн штук в год.

Минпромторгом РФ разработана стратегия импортозамещения парфюмерной и косметической продукции до 2030 года.

По словам первого заместителя председателя Правительства Удмуртии Александра Свинина, сегодня менее трети упаковки для парфюмерной отрасли производится в России, а имеющиеся в стране мощности стеклозаводов загружены в основном производством упаковки для пищевой промышленности. Так что у АО «Свет» есть большие перспективы нанять российский рынок своей импортозамещающей продукцией и наладить экспортные поставки.

Стеклянная тара, изготавливаемая этой компанией в городе Можга, уже поставляется в большинство регионов России,экспортируется в Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Германию, Азербайджан, Грецию и Грузию. География продаж предприятия включает почти все города России.

Доля АО «Свет» на российском рынке достигает 5%, в сегментах премиум и суперпремиум - до 30%. По итогам 2018 года стеклозавод произвёл 398,5 млн штук стеклянной тары.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ



 
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