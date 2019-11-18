В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ
В Удмуртской Республике Ижевский радиозавод совместно с компанией «МегаФон» начал полевые испытания новой распределенной антенной системы oDAS RADIUS. Аналогов данного оборудования в России не выпускается. Команда разработчиков предлагает способ снижения объёма инвестиций операторов сотовой связи на строительство инфраструктуры. Стоимость установки новой системы от 3 до 6 раз ниже, чем сооружение базовой станции.
На опытном полигоне в Кезском районе Удмуртии установили две специально разработанные инновационные композитные опоры высотой 30 метров, на них размещено оборудование. Источником сигнала сотовой связи служит базовая станция в пос. Кез.
Испытания подтверждают, что новая система может охватить большое число малых населенных пунктов и дать пользователям доступ не только к голосовой сотовой связи, но и выход в Интернет на достаточно высокой скорости.
Данное оборудование позволяет передавать ёмкость базовой станции по радиоканалу, без использования оптики, что позволяет значительно сократить затраты. Проект уникален и решает задачи как в населённых пунктах, так и на линейных объектах: железных и автомобильных дорогах
Преимуществом использования отечественного оборудования является также диверсификация предприятия оборонно-промышленного комплекса. Этот проект позволит Ижевскому радиозаводу расширить возможности по увеличению доли гражданской продукции.
Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ
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