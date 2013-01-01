В Удмуртии на мехзаводе создали «ноу-хау» по переработке графитового вторсырья, копившегося 70 лет



В г. Глазов Удмуртской Республике на Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запустят в оборот запасы графитового вторсырья, накопленные за 70 лет работы предприятия. Созданная «с нуля» технология предполагает выделение чистого графита с последующим изготовлением из него товарной продукции по специально разработанному техническому стандарту.

Выпускаемые на заводе графитовые стрежни применяются в качестве анода на операции электролиза циркония и кальция. Ежегодно на предприятии образуется более 200 тонн графитовых оборотов (а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов), которые ранее в виду отсутствия способов очистки и переработки подлежали утилизации как отходы 4 класса.

Вовлекая вторичный графит в производство изделий, удалось снизить закупку дорогостоящего материала, обеспечить загрузку участка обработки графита, а также сократить объемы графитового лома, требующего складирования и утилизации, что положительным образом отразится на экосистеме.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ