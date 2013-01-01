Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ОКТ, 17:30 МСК
USD (ЦБ)    65,3065
EUR (ЦБ)    75,3702

22 ОКТ, 17:30 МСК
USD (ЦБ)    65,3065
EUR (ЦБ)    75,3702

В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок

Окт 22
Москва Центральный федеральный округ
В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок

Теперь Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) налаживает импортозамещение встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов.
Благодаря строительству новых нефтегазопроводов и модернизации существующих потребность в таких электродвигателях в России постоянно растет.

Общая стоимость инвестиционного проекта модернизации производства СЭГЗ составляет почти 144 млн рублей. Льготные кредиты на покупку оборудования в общей сложности на 100 млн рублей предприятию одобрили Фонд развития промышленности и Удмуртский фонд развития предпринимательства.

По данным ФРП, сегодня при производстве большинства отечественных приводов используются импортные электродвигатели. В результате реализации проекта на Сарапульском заводе планируется снизить долю импорта в полтора раза - с 62 до 40 процентов и тем самым уменьшить зависимость отечественных производителей от импортных поставок электродвигателей.

Первый заместитель председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что кредит Фонда развития промышленности позволит СЭГЗ завершить модернизацию производства и дополнительно поставлять на российский рынок до 16 тыс. электродвигателей в год, в течение пяти лет увеличить объем производства на 600 млн рублей.

Модернизация позволила предприятию вдвое – с 10 до 20 процентов - увеличить долю гражданской продукции в составе выпускаемых изделий.

Ранее при поддержке ФРП и Правительства Удмуртии Сарапульский электрогенераторный завод локализовал первое в России производство редукторных лифтовых лебедок и подготовил серийный выпуск ключевого элемента подъемного механизма – червячной пары. По мнению исполнительного директора АО «СЭГЗ» Алексея Беляева, лебедка не уступает западным аналогам по качеству и успешно конкурирует с ними по ценам.

Общая стоимость этого инвестиционного проекта составила более 500 млн рублей, из них 248 млн рублей составили средства Фонда развития промышленности.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в 2016 году предприятия региона получили из Фонда развития промышленности 62,3 млн рублей, в 2017 сумма займов удвоилась и составила 135,9 млн рублей. С начала этого года сумма привлечённых предприятиями Удмуртии средств из ФРП составила около 400 млн рублей, в настоящее время готовятся еще три заявки на сумму свыше 500 млн рублей.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Окт:
22 Окт:
22 Окт:
Центральный федеральный округ:
20 Окт:
19 Окт:
19 Окт:
РОССИЯ:
22 Окт:
22 Окт:
19 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей

В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей

В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок

В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок

В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

В Башкортостане прошел четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

В Башкортостане прошел четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Новости СМИ

Новости дня

17:03 Уфологи: в Антарктиде записали зловещие звуки древнего подводного НЛО Уфологи: в Антарктиде записали зловещие звуки древнего подводного НЛО Видео
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
17:00 В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
16:31 В Минобороне рассказали об индексации зарплат и пенсий военнослужащих В Минобороне рассказали об индексации зарплат и пенсий военнослужащих
15:51 Свыше 40 тысяч литров крови заготовили в Подмосковье с начала года Свыше 40 тысяч литров крови заготовили в Подмосковье с начала года
15:21 Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе
14:47 Учёные обнаружили частицы пластика в поваренной соли Учёные обнаружили частицы пластика в поваренной соли
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
14:26 Подозреваемого в серии краж задержали в Волоколамском районе Подозреваемого в серии краж задержали в Волоколамском районе

Узнай, страна!

16:34 В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей
Профицит бюджета достиг 2 трлн рублей, Россия и Узбекистан подписали 800 соглашений и другие новости пятницы
Профицит бюджета достиг 2 трлн рублей, Россия и Узбекистан подписали 800 соглашений и другие новости пятницы
15:57 В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок
15:54 В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях
12:14 Базовая кафедра Дальневосточного государственного медицинского университета начинает работу в ЕАО Базовая кафедра Дальневосточного государственного медицинского университета начинает работу в ЕАО
08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году
20 ОКТ, 11:07 В Курской области проходят ярмарки «Осень-2018» В Курской области проходят ярмарки «Осень-2018»
Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза
Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза
19 ОКТ, 11:30 Предпринимателей приглашают принять участие в конференции по внешнеэкономической деятельности Предпринимателей приглашают принять участие в конференции по внешнеэкономической деятельности
19 ОКТ, 10:56 Губернатор поздравил тамбовского боксера с победой на юношеских Олимпийских играх Губернатор поздравил тамбовского боксера с победой на юношеских Олимпийских играх

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter