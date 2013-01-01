В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок



Теперь Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) налаживает импортозамещение встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов.

Благодаря строительству новых нефтегазопроводов и модернизации существующих потребность в таких электродвигателях в России постоянно растет.

Общая стоимость инвестиционного проекта модернизации производства СЭГЗ составляет почти 144 млн рублей. Льготные кредиты на покупку оборудования в общей сложности на 100 млн рублей предприятию одобрили Фонд развития промышленности и Удмуртский фонд развития предпринимательства.

По данным ФРП, сегодня при производстве большинства отечественных приводов используются импортные электродвигатели. В результате реализации проекта на Сарапульском заводе планируется снизить долю импорта в полтора раза - с 62 до 40 процентов и тем самым уменьшить зависимость отечественных производителей от импортных поставок электродвигателей.

Первый заместитель председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что кредит Фонда развития промышленности позволит СЭГЗ завершить модернизацию производства и дополнительно поставлять на российский рынок до 16 тыс. электродвигателей в год, в течение пяти лет увеличить объем производства на 600 млн рублей.

Модернизация позволила предприятию вдвое – с 10 до 20 процентов - увеличить долю гражданской продукции в составе выпускаемых изделий.

Ранее при поддержке ФРП и Правительства Удмуртии Сарапульский электрогенераторный завод локализовал первое в России производство редукторных лифтовых лебедок и подготовил серийный выпуск ключевого элемента подъемного механизма – червячной пары. По мнению исполнительного директора АО «СЭГЗ» Алексея Беляева, лебедка не уступает западным аналогам по качеству и успешно конкурирует с ними по ценам.

Общая стоимость этого инвестиционного проекта составила более 500 млн рублей, из них 248 млн рублей составили средства Фонда развития промышленности.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в 2016 году предприятия региона получили из Фонда развития промышленности 62,3 млн рублей, в 2017 сумма займов удвоилась и составила 135,9 млн рублей. С начала этого года сумма привлечённых предприятиями Удмуртии средств из ФРП составила около 400 млн рублей, в настоящее время готовятся еще три заявки на сумму свыше 500 млн рублей.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ