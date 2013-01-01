В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок
Теперь Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) налаживает импортозамещение встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов.
Общая стоимость инвестиционного проекта модернизации производства СЭГЗ составляет почти 144 млн рублей. Льготные кредиты на покупку оборудования в общей сложности на 100 млн рублей предприятию одобрили Фонд развития промышленности и Удмуртский фонд развития предпринимательства.
По данным ФРП, сегодня при производстве большинства отечественных приводов используются импортные электродвигатели. В результате реализации проекта на Сарапульском заводе планируется снизить долю импорта в полтора раза - с 62 до 40 процентов и тем самым уменьшить зависимость отечественных производителей от импортных поставок электродвигателей.
Первый заместитель председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что кредит Фонда развития промышленности позволит СЭГЗ завершить модернизацию производства и дополнительно поставлять на российский рынок до 16 тыс. электродвигателей в год, в течение пяти лет увеличить объем производства на 600 млн рублей.
Модернизация позволила предприятию вдвое – с 10 до 20 процентов - увеличить долю гражданской продукции в составе выпускаемых изделий.
Ранее при поддержке ФРП и Правительства Удмуртии Сарапульский электрогенераторный завод локализовал первое в России производство редукторных лифтовых лебедок и подготовил серийный выпуск ключевого элемента подъемного механизма – червячной пары. По мнению исполнительного директора АО «СЭГЗ» Алексея Беляева, лебедка не уступает западным аналогам по качеству и успешно конкурирует с ними по ценам.
Общая стоимость этого инвестиционного проекта составила более 500 млн рублей, из них 248 млн рублей составили средства Фонда развития промышленности.
По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в 2016 году предприятия региона получили из Фонда развития промышленности 62,3 млн рублей, в 2017 сумма займов удвоилась и составила 135,9 млн рублей. С начала этого года сумма привлечённых предприятиями Удмуртии средств из ФРП составила около 400 млн рублей, в настоящее время готовятся еще три заявки на сумму свыше 500 млн рублей.
Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ
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