В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12



В Ижевске Удмуртской Республики оружейное производство государственного концерна «Калашников» досрочно завершило выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) 2020 года на автомат АК-12 и уже приступило к выполнению ГОЗ 2021 года. Полноценное крупносерийное производство АК-12 как части перспективной экипировки «Ратник» началось в 2019 году.

Новое оружие заменит предыдущую массовую модель − АК-74, которая применяется в армии уже более 40 лет и по ряду параметров считается устаревшей.

Новый автомат входит в комплекс индивидуальных средств защиты, коммуникации, наблюдения, разведки и оружия для ведения боевых действий в современных условиях. Комплекс «Ратник» разработан российскими инженерами и включает около 40 элементов экипировки.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ