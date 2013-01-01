В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12
Апр 10
В Ижевске Удмуртской Республики оружейное производство государственного концерна «Калашников» досрочно завершило выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) 2020 года на автомат АК-12 и уже приступило к выполнению ГОЗ 2021 года. Полноценное крупносерийное производство АК-12 как части перспективной экипировки «Ратник» началось в 2019 году.
Новое оружие заменит предыдущую массовую модель − АК-74, которая применяется в армии уже более 40 лет и по ряду параметров считается устаревшей.
Новый автомат входит в комплекс индивидуальных средств защиты, коммуникации, наблюдения, разведки и оружия для ведения боевых действий в современных условиях. Комплекс «Ратник» разработан российскими инженерами и включает около 40 элементов экипировки.
Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ
10 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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