В Тверской области запустили первую очередь современного комбикормового завода



В г. Ржев Тверской области группа компаний «Агропромкомплектация» в рамках крупномасштабного инвестиционного проекта, включающего строительство свиноферм, элеватора и комбикормового производства, осуществила запуск первой очереди современного комбикормового завода. Создано 90 высокооплачиваемых рабочих мест.

Проектная мощность нового завода составляет 216 тысяч тонн комбикормов в год. Технологическая оснащенность предприятия позволит поднять общий объем производства комбикормов предприятий ГК «АгроПромкомплектация» до 900 тысяч тонн в год и обеспечить свиноводческие комплексы в регионе собственными высококачественными гранулированными комбикормами.

По словам генерального директора компании Сергея Новикова, открытие нового комбикормового завода играет важную роль в единой производственной цепи «от поля до прилавка» в Ржевском районе.

Параллельно в рамках проекта продолжается возведение второй очереди элеватора, рассчитанной на 30 тысяч тонн единовременного хранения зерна (первая очередь аналогичного объема запущена в июле 2019 года). Полное завершение строительства объекта запланировано на I полугодие следующего года.

Тверская область, Центральный федеральный округ