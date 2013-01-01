В Тверской области запустили первую очередь современного комбикормового завода
Дек 10
В г. Ржев Тверской области группа компаний «Агропромкомплектация» в рамках крупномасштабного инвестиционного проекта, включающего строительство свиноферм, элеватора и комбикормового производства, осуществила запуск первой очереди современного комбикормового завода. Создано 90 высокооплачиваемых рабочих мест.
Проектная мощность нового завода составляет 216 тысяч тонн комбикормов в год. Технологическая оснащенность предприятия позволит поднять общий объем производства комбикормов предприятий ГК «АгроПромкомплектация» до 900 тысяч тонн в год и обеспечить свиноводческие комплексы в регионе собственными высококачественными гранулированными комбикормами.
По словам генерального директора компании Сергея Новикова, открытие нового комбикормового завода играет важную роль в единой производственной цепи «от поля до прилавка» в Ржевском районе.
Параллельно в рамках проекта продолжается возведение второй очереди элеватора, рассчитанной на 30 тысяч тонн единовременного хранения зерна (первая очередь аналогичного объема запущена в июле 2019 года). Полное завершение строительства объекта запланировано на I полугодие следующего года.
Тверская область, Центральный федеральный округ
10 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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