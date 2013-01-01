В Тверской области открыли литейный комплекс на Лихославльском заводе «Светотехника»



Проект реализован Международной светотехнической корпорацией «БЛ ГРУПП» в целях реализации федеральной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Введение нового высокотехнологичного литейного комплекса на Лихославльском заводе «Светотехника» стало знаковым событием для всей светотехнической отрасли России.

Новый автоматизированный комплекс литья алюминия под давлением и станок плазменной резки позволит существенно увеличить производство энергосберегающих светодиодных осветительных приборов, в том числе мощных светильников и прожекторов, необходимых для освещения автомагистралей, других инфраструктурных и социально значимых объектов. До сих пор потребность в таких светильниках в российских регионах покрывалась в значительной степени за счет импортного оборудования.

Сегодня отечественные производители светотехники успешно конкурируют с крупнейшими зарубежными компаниями (Philips, OSRAM и другие) как на российском, так и на международном рынках.

На состоявшейся после открытия цеха рабочей встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденя президент корпорации «Боос лайтинг групп» Георгий Боос отметил, что инвестиции в модернизацию «Светотехники» составили более 3,5 млрд рублей и сейчас предприятие работает ритмично, развивается, наращивает экспорт продукции.

Игорь Руденя в свою очередь подчеркнул, что правительство Тверской области готово рассмотреть возможности приобретения продукции завода, в частности для обеспечения подсветки зданий, культурных и исторических объектов.

Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» (ЛЗСИ) — первое российское предприятие, разработавшее и наладившее производство вторичной оптики для светодиодных светильников. Сегодня завод работает в режиме полного цикла, выпуская 11 товарных групп, в том числе для наружного освещения объектов дорожной сети и городской инфраструктуры, архитектурного освещения зданий и сооружений, освещения для объектов промышленности, спорта, агропромышленных комплексов, музеев, выставочных пространств, торговых площадей, аэродромов, морских и речных портов, военно-промышленных комплексов, объектов РЖД. Продукция завода применяется, в том числе в Московском Кремле и Олимпийском парке в Сочи.

Тверская область, Центральный федеральный округ