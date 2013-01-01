Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ФЕВ, 16:00 МСК
USD (ЦБ)    65,5149
EUR (ЦБ)    74,3332

22 ФЕВ, 16:00 МСК
USD (ЦБ)    65,5149
EUR (ЦБ)    74,3332

В Тверской области открыли литейный комплекс на Лихославльском заводе «Светотехника»

Фев 22
Москва Центральный федеральный округ
В Тверской области открыли литейный комплекс на Лихославльском заводе «Светотехника»

Проект реализован Международной светотехнической корпорацией «БЛ ГРУПП» в целях реализации федеральной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Введение нового высокотехнологичного литейного комплекса на Лихославльском заводе «Светотехника» стало знаковым событием для всей светотехнической отрасли России.

Новый автоматизированный комплекс литья алюминия под давлением и станок плазменной резки позволит существенно увеличить производство энергосберегающих светодиодных осветительных приборов, в том числе мощных светильников и прожекторов, необходимых для освещения автомагистралей, других инфраструктурных и социально значимых объектов. До сих пор потребность в таких светильниках в российских регионах покрывалась в значительной степени за счет импортного оборудования.

Сегодня отечественные производители светотехники успешно конкурируют с крупнейшими зарубежными компаниями (Philips, OSRAM и другие) как на российском, так и на международном рынках.

На состоявшейся после открытия цеха рабочей встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденя президент корпорации «Боос лайтинг групп» Георгий Боос отметил, что инвестиции в модернизацию «Светотехники» составили более 3,5 млрд рублей и сейчас предприятие работает ритмично, развивается, наращивает экспорт продукции.

Игорь Руденя в свою очередь подчеркнул, что правительство Тверской области готово рассмотреть возможности приобретения продукции завода, в частности для обеспечения подсветки зданий, культурных и исторических объектов.

Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» (ЛЗСИ) — первое российское предприятие, разработавшее и наладившее производство вторичной оптики для светодиодных светильников. Сегодня завод работает в режиме полного цикла, выпуская 11 товарных групп, в том числе для наружного освещения объектов дорожной сети и городской инфраструктуры, архитектурного освещения зданий и сооружений, освещения для объектов промышленности, спорта, агропромышленных комплексов, музеев, выставочных пространств, торговых площадей, аэродромов, морских и речных портов, военно-промышленных комплексов, объектов РЖД. Продукция завода применяется, в том числе в Московском Кремле и Олимпийском парке в Сочи.

Тверская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Фев:
22 Фев:
22 Фев:
Центральный федеральный округ:
22 Фев:
22 Фев:
22 Фев:
РОССИЯ:
22 Фев:
22 Фев:
21 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 1

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 2

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Узнай, страна

В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»

В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»

11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым

11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше

В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход"

В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ

Новости СМИ

Новости дня

15:36 В МИД рассказали о планах США закупить оружие у Украины для Венесуэлы В МИД рассказали о планах США закупить оружие у Украины для Венесуэлы
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:17 В России присвоено новое звание генерала В России присвоено новое звание генерала
14:38 США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России
14:08 Лукашенко поддержал Россию в ответе на размещение ракет США в Европе Лукашенко поддержал Россию в ответе на размещение ракет США в Европе
13:38 Госдеп презентовал сайт, посвященный «агрессии России на Украине» Госдеп презентовал сайт, посвященный «агрессии России на Украине»
13:15 Новым президентом РФС стал Александр Дюков Новым президентом РФС стал Александр Дюков
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:39 Белоруссия экспортирует на Украину российский уголь Белоруссия экспортирует на Украину российский уголь

Узнай, страна!

15:36 В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка» В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15:08 11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым 11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым
14:38 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше
14:31 В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход" В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход"
08:48 Тамбовская область переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте Тамбовская область переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте
21 ФЕВ, 14:28 В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года» В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter