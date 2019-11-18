В Тверской области ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»



В Тверской области учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Г. К. Жукова получил новейший комплекс зенитных ракетных войск (ЗРК) С-350 «Витязь», принятый в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее на полигоне в Астраханской области прошли учения, в ходе которых боевой расчет ЗРК С-350 уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район.

Расчеты учебного центра зенитных ракетных войск провели тренировки, которые включали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей.

Помимо этого, специалисты ЗРК провели начальные стрельбы комплекса. Все задачи, поставленные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

Тверская область, Центральный федеральный округ