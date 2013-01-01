В Тверской области открыли ФОК в международном детском центре «Компьютерия»
Спортивный комплекс в Калининском районе были построен за девять месяцев 2018 года за счет внебюджетных средств и оснащен для проведения и учебно-тренировочных сборов команд по разным видам спорта.
ФОК оборудован комфортными и просторными раздевалками, санузлами и душевыми, комнатой для судей, адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Посещать новый спортивный комплекс смогут как отдыхающие в международном центре «Компьютерия» подростки из разных регионов страны, так и жители близлежащих населенных пунктов.
В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области в 2019-2021 годах на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта планируется выделить более 823 млн рублей. Основной объем инвестиций направят на такие объекты как гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково, центр стрелковых видов спорта «Березино».
Тверская область, Центральный федеральный округ
|21 Янв:
|21 Янв:
|18 Янв:
|18 Янв:
|18 Янв:
|18 Янв:
|21 Янв:
|18 Янв:
|18 Янв: