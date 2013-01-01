В Тверской области открыли ФОК в международном детском центре «Компьютерия»



Спортивный комплекс в Калининском районе были построен за девять месяцев 2018 года за счет внебюджетных средств и оснащен для проведения и учебно-тренировочных сборов команд по разным видам спорта.

В физкультурно-оздоровительном комплексе площадью 1400 кв. метров имеется три современных спортивных зала - для игровых видов спорта площадью 670 м2, танцевальный зал с паркетом площадью 190 м2 и малый зал площадью 61 м2 с открытой террасой для проведения летних тренировок.

ФОК оборудован комфортными и просторными раздевалками, санузлами и душевыми, комнатой для судей, адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Посещать новый спортивный комплекс смогут как отдыхающие в международном центре «Компьютерия» подростки из разных регионов страны, так и жители близлежащих населенных пунктов.

В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области в 2019-2021 годах на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта планируется выделить более 823 млн рублей. Основной объем инвестиций направят на такие объекты как гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково, центр стрелковых видов спорта «Березино».

Тверская область, Центральный федеральный округ