В Тверской области изготовили уникальный барокомплекс для космической, авиационной, атомной отраслей



В городе Ржеве Тверской области предприятие «Электромеханика» изготовило по заказу Роскосмоса барокомплекс площадью более 120 кв. метров, в котором в условиях вакуума будут изготавливать изделия для нужд космической, авиационной и атомной отраслей.

Барокомплекс представляет собой технологический узел с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 метров в длину и более 4 метров в диаметре.

Уникальность барокомплекса заключается в том, что он объединяет в себе функции сразу нескольких высокоточных приборов и устройств, необходимых для производства изделий в сфере авиастроения, атомно-энергетической, ракетно-космической и других наукоемких отраслях производства.

Барокомплекс уже успешно прошел испытания, его окончательную сборку для промышленной эксплуатации проведут в Красноярске. Туда оборудование отправлено на десяти грузовых машинах, транспортировка займет около месяца.

Барокомплекс будут использовать для испытаний узлов космического оборудования, которые собирают в Красноярске.

Тверская область, Центральный федеральный округ