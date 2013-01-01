В Тверской области досрочно завершили поставку железнодорожных вагонов в Белоруссию



Тверской вагоностроительный завод отправил заказчику - Белорусской железной дороге (БЖД) все 30 пассажирских вагонов, поставка которых была запланирована до ноября текущего года. В ближайшее время новые составы будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Российской Федерацией.

Первая партия из 14 плацкартных вагонов встала на рельсы БЖД 11 июня. В настоящее время белорусские железнодорожники получили еще 16 купейных вагонов, половина из которых оборудована купе для маломобильных пассажиров и сопровождающих их лиц.

Купейные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Все вагоны оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. Для зарядки мобильных устройств пассажиры могут пользоваться персональными розетками или USB-разъемами.

В производстве вагонов завод применяет самые современные технологии, материалы и оборудование. Срок службы вагонов рассчитан на 40 лет.

Тверская область, Центральный федеральный округ