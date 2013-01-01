В Тверской области досрочно ввели в эксплуатацию элеватор на строящемся комбикормовом заводе



В Ржевском районе Тверской области состоялось торжественное открытие элеваторной части второго комбикормового завода АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (входит в ГК «Агропромкомплектация»). На новом заводе по производству кормов для молочного животноводства, возведение которого завершится уже осенью, будет создано 50 высокооплачиваемых рабочих мест.

Элеватор, введенный в эксплуатацию с опережением сроков, рассчитан на единовременный прием 30 тысяч тонн зерна для последующего производства комбикорма. Урожай зерновых с полей Ржеского района уже начал поступать на новый элеватор, что значительно сократит транспортные расходы создающегося предприятия.

Производственная мощность нового комбикормового завода составит 230 тысяч тонн комбикормов в год. Плановая мощность сушильного оборудования — 100 тонн в час.

Группа компаний ООО «Агропромкомплектация» — одна из самых динамично развивающихся агропромышленных групп в России. Комбикормовый завод и элеватор в Ржевском районе– это четвертый объект производства комбикормов Группы и второй – в Тверской области.

Тверская область, Центральный федеральный округ