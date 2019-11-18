В Тверской области дополнительно построили 50 улучшенных плацкартных вагонов для российских регионов



Тверской вагоностроительный завод по заказу ОАО «РЖД» дополнительно построил 50 некупейных пассажирских вагонов модели 61-4447.02 повышенной комфортности. Новые вагоны отправлены для использования на пригородных маршрутах в Ярославскую, Нижегородскую, Воронежскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Забайкальский и Приморский края.

Новые вагоны оборудованы кондиционерами, системой обеззараживания воды и воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, камерами наблюдения и пожарной сигнализацией. Для зарядки мобильных устройств предусмотрены персональные розетки либо USB-разъемы. Современная система контроля и диагностики обеспечивает управление всем оборудованием вагона. В каждом вагоне — 54 спальных места. Тверская область, Центральный федеральный округ

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