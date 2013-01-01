В Твери машиностроители перешли на выпуск экскаваторов на шасси КАМАЗа



Тверское Производственное предприятие Группы Компаний UMG, лидирующее в машиностроительной отрасли в РФ по производству строительной, дорожной и техники специального назначения, перешло на выпуск моделей одноковшовых экскаваторов на автомобильном ходу, на новом шасси КАМАЗ, оснащенных дизельным двигателем экологического класса «Евро-5».

По информации производителя, эти многоцелевые землеройные машины предназначены для разработки котлованов, траншей и карьеров, погрузки и разгрузки грунтов, сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов, а так же выполнения других работ в том числе планировочных в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства. Экскаватор оснащается наклонно-поворотным устройством, представляющим собой механизм, устанавливаемый на место крепления штатного ковша, предназначенный для упрощения работы и повышения производительности экскаватора с возможностью неограниченного вращения на 360° и способностью фиксироваться в различных плоскостях с наклоном до 40°.

Машина может оснащаться сменными видами оборудования (гидромолот, гидробур, крюковая подвеска, грейфер погрузочный, грейфер копающий, бревнозахват, специальные захваты под различные материалы).

Тверская область, Центральный федеральный округ