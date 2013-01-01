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В Твери дали старт строительству нового здания Тверского суворовского военного училища.

Фев 21
Москва Центральный федеральный округ
В Твери дали старт строительству нового здания Тверского суворовского военного училища.

Первый камень в основание нового комплекса учебного заведения заложили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской было построено в 1858 году и является памятником архитектуры. В связи с тем, что сегодня предъявляются новые требования к организации учебного процесса и проживанию воспитанников, было принято решение переместить училище в новое здание, которое будет построено в микрорайоне Мигалово в Твери. Его оснастят самым современным оборудованием, чтобы суворовцы могли получать качественное образование и всестороннее развитие.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России учли исторический архитектурный облик города при проектировании комплекса, так что новое здание суворовского училища сохранит этот стиль - предусмотрены классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. У главного входа будет создана аллея, которую украсят не толь зеленые насаждения, но и малые архитектурные формы, образцы военной техники", - отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, новые учебные и бытовые корпуса, спортивный комплекс позволят суворовскому открыть новую страницу своей истории и продолжить лучшие традиции воспитания будущих военачальников, учёных, видных государственных деятелей.

Тверская область, Центральный федеральный округ



 
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