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В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея

Окт 9
Москва Центральный федеральный округ
В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея

Власти и представители власти и бизнес-сообщества Сеула познакомились с промышленным, инвестиционным, научным потенциалом региона и предложили провести дни корейской культуры в Тюмени.
В составе корейской делегации прибыли глава административного района Курогу Сон Ли и председатель корейского кинофестиваля, президент IT-компании Soc Soft Inc. Хан Ки Ким, а также представители ведущих компаний Курогу – одного из индустриальных районов Сеула, с населением более 400 тысяч человек, в котором расположено 11 промышленнымх предприятий и 95 образовательных учреждений.

Гости из Южной Кореи провели переговоры с руководителями Тюменской области, изучили систему работы с инвесторами, получили информацию о реализованных якорных проектах и перспективах развития региона.

В технопарке корейские бизнесмены обсудили перспективы сотрудничества с тюменскими компаниями, представившими свои инвестиционные проекты. В ТюмГУ ознакомились с работой института X-BIO и открытого в этом году корейского центра, нацеленного на развитие сотрудничества с университетами Южной Кореи.

Участники делегации встретились с представителями корейской диаспоры в Тюмени и поучаствовали в открытии Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Господин Сон Ли отметил, что его соотечественники открыли для себя Тюмень не только как индустриальный, но и как культурный центр, чистый и дружелюбный город. Он пригласил тюменцев посетить Курогу, предложил провести в Тюмени дни корейской культуры и организовать совместные съемки детского кино.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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