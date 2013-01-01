В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея
Власти и представители власти и бизнес-сообщества Сеула познакомились с промышленным, инвестиционным, научным потенциалом региона и предложили провести дни корейской культуры в Тюмени.
Гости из Южной Кореи провели переговоры с руководителями Тюменской области, изучили систему работы с инвесторами, получили информацию о реализованных якорных проектах и перспективах развития региона.
В технопарке корейские бизнесмены обсудили перспективы сотрудничества с тюменскими компаниями, представившими свои инвестиционные проекты. В ТюмГУ ознакомились с работой института X-BIO и открытого в этом году корейского центра, нацеленного на развитие сотрудничества с университетами Южной Кореи.
Участники делегации встретились с представителями корейской диаспоры в Тюмени и поучаствовали в открытии Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.
Господин Сон Ли отметил, что его соотечественники открыли для себя Тюмень не только как индустриальный, но и как культурный центр, чистый и дружелюбный город. Он пригласил тюменцев посетить Курогу, предложил провести в Тюмени дни корейской культуры и организовать совместные съемки детского кино.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
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