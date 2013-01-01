В Тюменской области построят новую железнодорожную ветку
Май 17
В Тюмени состоялось подписание соглашения между Агентством инфраструктурного развития региона и Свердловской железной дорогой по строительству железнодорожного пути для транспортного обслуживания индустриального парка «Богандинский», а также строительству и присоединению к существующей железнодорожной инфраструктуре общего пользования. Работы будут вестись в несколько этапов. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов рублей.
Индустриальный парк «Богандинский» - одна из самых привлекательных площадок региона, занимающая около 270 гектаров земли. Планируется, что к 2023 году здесь будут работать не менее 30 крупных предприятий. Развитие железнодорожной инфраструктуры стало просто необходимым для транспортного обслуживания компаний-резидентов технопарка. Наличие железнодорожной ветки сделает эту территорию значительно привлекательнее для крупных российских и зарубежных инвесторов, которым требуется развитая логистика для транспортировки произведенной продукции и доставки необходимого сырья.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
17 Май 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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