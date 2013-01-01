В Тюменской области одновременно запустили две социально значимые инновационные электроподстанции



В Тюмени провели торжественную церемонию пуска электроподстанций «Причал» и «Молодежная», имеющих важное значение для социально-экономического развития города. В 2019 году компания «Россети Тюмень» инвестировала в электросетевое развитие Тюмени около 3,4 млрд рублей.

В ходе строительства подстанций «Причал» и «Молодежная» применено инновационное оборудование российского производства, которое обеспечивает высокий уровень надежности при оптимальном соотношении цены и качества.

Современные цифровые технологии и оборудование позволяют осуществлять управление подстанциями без присутствия персонала и проводить online-мониторинг электрооборудования.

Подстанция «Причал» мощностью 80 МВА позволяет перераспределить нагрузку смежных центров питания и в дальнейшем подключить новые жилые комплексы, микрорайоны и промышленные предприятия.

Общая площадь жилищного фонда, который будет питать подстанция «Молодежная» мощностью 50 МВА, в течение нескольких лет вырастет до 3,5 млн кв. метров, а обе подстанции смогут полностью обеспечить потребности в строительстве нового жилья и социальной инфраструктуры на востоке Тюмени.

Тюменская область, Уральский федеральный округ