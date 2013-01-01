В Тюменской области начали производить бензин стандарта качества Евро-5
Сен 20
Антипинский НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80.
Производство высокооктановых бензинов (КУПВБ) стартовало после того как завершилось строительства третьей технологической очереди завода и пусконаладочные работы на комбинированной установке.
Проектная мощность установки составляет 950 тыс. т/год, из них совокупная мощность производства автомобильных бензинов стандарта Евро-5 — 800 тыс. т/год.
В ближайшей перспективе на предприятии проведут работы по модернизации производственных объектов, а также наращиванию пропускной способности и мощности нефтепровода и нефтепродуктопровода.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
20 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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