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Восточный экономический форум

В Тюменской области начали производить бензин стандарта качества Евро-5

Сен 20
Москва Центральный федеральный округ
В Тюменской области начали производить бензин стандарта качества Евро-5

Антипинский НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80.
Производство высокооктановых бензинов (КУПВБ) стартовало после того как завершилось строительства третьей технологической очереди завода и пусконаладочные работы на комбинированной установке.

Проектная мощность установки составляет 950 тыс. т/год, из них совокупная мощность производства автомобильных бензинов стандарта Евро-5 — 800 тыс. т/год.

В ближайшей перспективе на предприятии проведут работы по модернизации производственных объектов, а также наращиванию пропускной способности и мощности нефтепровода и нефтепродуктопровода.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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