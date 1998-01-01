В Тюмени замкнули 55 километровую кольцевую автодорогу
С открытием третьего и четвертого пусковых комплексов Восточного обхода запущено движение на всем протяжении дороги, на которой имеется два десятка транспортных развязок и мостов.
В сентябре года открыто рабочее движение по участку ТКАД от улицы Тополиной до улицы Республики. Строители завершили основные работы на трех километрах кольцевой дороги, в том числе работы по возведению двух транспортных развязок и двух путепроводов через железные дороги «УГМК-Сталь» и «Тюменские моторостроители».
В ноябре работы были завершены еще на трех крупных объектах - путепроводах на ТКАД через Транссибирскую магистраль и через железную дорогу «Фортум», а также пусковой комплекс автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский – главной трассы на Омск.
В следующем году по Тюменской кольцевой автомобильной дороге продолжатся строительно-монтажные работы, которые должны сделать эту трассу максимально комфортной для автомобилистов.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
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