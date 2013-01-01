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В Тюмени открыли производственный комплекс для обеспечения нефтеобъектов комплектующими за ₽3 млрд

Дек 18
Москва Центральный федеральный округ
В Тюмени открыли производственный комплекс для обеспечения нефтеобъектов комплектующими за ₽3 млрд

В Тюмени АО «Транснефть — Сибирь» ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ), который обеспечит организации системы «Транснефть» нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, а также резервуарных парков и линейной части трубопроводов. Объем инвестиций составил 3 млрд рублей. Дополнительно создано 200 рабочих мест.
С учетом новых мощностей на ТРМЗ планируется ежегодно выпускать 8,6 тыс. тонн металлоконструкций. Номенклатура производимой продукции, которая насчитывает около 1,8 тыс. наименований, увеличится на 310 единиц.

Сборочно-сварочный цех нового комплекса позволит реализовать непрерывный цикл производства, а также внедрять перспективные разработки. Цех оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением, роботизированным сварочным комплексом и т.д.

Для функционирования комплекса использованы энергоэффективные технологии: в цехах установлено светодиодное освещение, фотоэлектрическая (солнечная) электростанция, газовые инфракрасные излучатели и т.п.

Серийное производство продукции на площадке нового производственного комплекса начнется с 2020 года.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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