В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей



На территории индустриального парка «Боровский» под Тюменью состоялась торжественная церемония открытия первого в Уральском федеральном округе предприятия по переработке плодоовощных и листовых культур для реализации в ресторанах и магазинах – ООО «Прованс». К работе на новом заводе приступили 80 сотрудников.

Особенность нового предприятия — в производстве натуральной продукции категорий ultra и fresh (свежих салатов и заготовок из сырых овощей). Процесс производства включает мойку, нарезку, сушку овощных культур и зелени, изготовление различных миксов и ассорти. Готовую продукцию упаковывают, а затем поставляют в сетевые магазины либо в рестораны системы фастфутд и др.

Компания наладила закупку сырья в основном у российских фермеров, в том числе у тюменских сельхозпроизводителей, а ранней весной, поздней осенью и зимой — на юге России и у зарубежных поставщиков.

Все поставщики овощей и зелени проходят проверку на наличие сертификата Global GAP, подтверждающего, что продукты соответствуют международным требованиям пищевой безопасности и произведены с соблюдением экологических норм.

Тюменская область, Уральский федеральный округ