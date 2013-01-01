В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей
Ноя 5
На территории индустриального парка «Боровский» под Тюменью состоялась торжественная церемония открытия первого в Уральском федеральном округе предприятия по переработке плодоовощных и листовых культур для реализации в ресторанах и магазинах – ООО «Прованс». К работе на новом заводе приступили 80 сотрудников.
Особенность нового предприятия — в производстве натуральной продукции категорий ultra и fresh (свежих салатов и заготовок из сырых овощей). Процесс производства включает мойку, нарезку, сушку овощных культур и зелени, изготовление различных миксов и ассорти. Готовую продукцию упаковывают, а затем поставляют в сетевые магазины либо в рестораны системы фастфутд и др.
Компания наладила закупку сырья в основном у российских фермеров, в том числе у тюменских сельхозпроизводителей, а ранней весной, поздней осенью и зимой — на юге России и у зарубежных поставщиков.
Все поставщики овощей и зелени проходят проверку на наличие сертификата Global GAP, подтверждающего, что продукты соответствуют международным требованиям пищевой безопасности и произведены с соблюдением экологических норм.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
5 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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