В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей
В Куркинском районе Тульской области Группой Компаний «Агроэко» запущена в работу свиноводческая ферма «Новотроицкая», завершившая создание в регионе животноводческого кластера с общим объемом инвестиций около 12 млрд рублей. С учетом «Новотроицкой», строительство которой обошлось в 1,5 млрд рублей, в области введено в эксплуатацию 6 свинокомплексов, а также станция искусственного осеменения, элеватор и другие объекты. Создано более 580 новых рабочих мест для жителей малых населенных пунктов.
Проектная мощность созданного кластера: 60 тыс. тонн производства свинины в живом весе в год и производство 145 тыс. тонн кормов. Сейчас готовится к сдаче комбикормовый завод мощностью 20 тонн/час.
Современные свинофермы «Агроэко» полностью автоматизированы, соответствуют мировому уровню стандартов экологической безопасности. В технологии производства используются лучшие практики европейских, американских и канадских свиноводческих компаний, адаптированные для российского производства.
С выходом ферм на полную мощность будет полностью закрыта потребность Тульской области в свинине, а население небольших деревень и сел обеспечено высокотехнологичными рабочими местами. Кроме того, компания строит многоквартирный дом для сотрудников, реализуя комплексный подход к развитию территорий вокруг производственных площадок.
Тульская область, Центральный федеральный округ
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