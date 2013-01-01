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В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей

Янв 27
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей

В Куркинском районе Тульской области Группой Компаний «Агроэко» запущена в работу свиноводческая ферма «Новотроицкая», завершившая создание в регионе животноводческого кластера с общим объемом инвестиций около 12 млрд рублей. С учетом «Новотроицкой», строительство которой обошлось в 1,5 млрд рублей, в области введено в эксплуатацию 6 свинокомплексов, а также станция искусственного осеменения, элеватор и другие объекты. Создано более 580 новых рабочих мест для жителей малых населенных пунктов.
Открывшийся комплекс включает 10 производственных цехов: племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса и 5 цехов откорма с единовременным содержанием 42,5 тыс. голов свиней.

Проектная мощность созданного кластера: 60 тыс. тонн производства свинины в живом весе в год и производство 145 тыс. тонн кормов. Сейчас готовится к сдаче комбикормовый завод мощностью 20 тонн/час.

Современные свинофермы «Агроэко» полностью автоматизированы, соответствуют мировому уровню стандартов экологической безопасности. В технологии производства используются лучшие практики европейских, американских и канадских свиноводческих компаний, адаптированные для российского производства.

С выходом ферм на полную мощность будет полностью закрыта потребность Тульской области в свинине, а население небольших деревень и сел обеспечено высокотехнологичными рабочими местами. Кроме того, компания строит многоквартирный дом для сотрудников, реализуя комплексный подход к развитию территорий вокруг производственных площадок.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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