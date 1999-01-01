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В Тульской области запустили производство пищевых волокон

Мар 15
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области запустили производство пищевых волокон

В создание нового цеха по выпуску продукции, которая используется в качестве пищевой добавки в молочной, мясной, кондитерской промышленности, Узловский молочный комбинат инвестировал 115 млн рублей.
На новом производстве мощностью 300 тонн свекольного жома в месяц, создано 25 новых рабочих мест. Предприятием создан бренд «Клетоника», под которым новый продукт здорового питания реализуется в аптеках, интернет-магазинах, магазинах спортивного питания.

В феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о дальнейшей модернизации производства, в которую будет инвестировано 200 млн рублей. Как отметил учредитель ООО «Узловский молочный комбинат» Василий Величковский, речь идет о выпуске мягких и полутвердых сыров для продажи в рестораны. На новом производственном участке будет создано 36 рабочих мест.

ООО «Узловский молочный комбинат» специализируется на переработке молока, выпуске творожной и кисломолочной продукции, производстве пищевых ингредиентов. Это одно из наиболее быстрорастущих предприятий пищевой промышленности Тульской области. С 2010 года численность работников возросла со 120 до 797 человек и только в 2018 году создано 362 рабочих места.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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