В Тульской области выведена на полную мощность новая парогазовая установка на Алексинской ТЭЦ



На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в г. Алексине Тульской области 20 мая пущена в промышленную эксплуатацию новая парогазовая установка мощностью 115 МВт на Алексинской ТЭЦ. Общая стоимость инвестиционного проекта строительства Алексинской ТЭЦ, завершенного генерирующей компанией ПАО «Квадра» в этом году, составила 10 млрд рублей.

Установленная электрическая мощность Алексинской ТЭЦ выросла на 115 МВт и составила 177 МВт, тепловая мощность увеличилась с 150 до 240 Гкал/ч. За счет ввода ПГУ-115 МВт Алексинская ТЭЦ будет производить около 860 млн кВт.ч электроэнергии в год.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «с вводом нового оборудования в Тульской области появился новый современный, эффективный источник электроэнергии, а ТОСЭР «Алексин» сможет предложить резидентам дополнительные энергетические мощности для реализации инвестиционных проектов, развития своих производств».

Ввод нового объекта не только снизит экологическую нагрузку на окружающую среду, но и позволит значительно повысить эффективность производства тепла и электроэнергии, а также надежность теплоснабжения города Алексина.

Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») - одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний, созданная на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11 регионах Центрального федерального округа.

Тульская область, Центральный федеральный округ