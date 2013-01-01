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В Тульской области удвоили производство мяса индейки после модернизации по проекту за 2 млрд рублей

Мар 24
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области удвоили производство мяса индейки после модернизации по проекту за 2 млрд рублей

В Новомосковском районе Тульской области агрохолдинг «Краснобор», один из лидеров рынка индейки в России, в рамках программы глубокой модернизации производственных площадок с общим объемом инвестиций 2 млрд рублей завершил первый этап проекта. Программа технического перевооружения и расширения производственных мощностей проводится с соблюдением экологических норм. Предусмотрено создание около 200 новых рабочих мест.
Новое оборудование линии убоя позволило увеличить производительность более чем в два раза: с 650 до 1500 голов в час. В преддверии дачного сезона расширена линейка продукции: предприятие начало выпускать стейки и шашлыки с различными соусами, колбаски для жарки на гриле, полуфабрикаты для барбекю и т.д.

На втором этапе проекта предусматривается дальнейшее расширение продуктовой линейки и увеличение объемов поставок на внутренние и внешние продуктовые рынки.

Уже в марте планируется отправка первого контейнера с продукцией в Грузию. Кроме того, осуществляются ежемесячные регулярные отгрузки индейки и полуфабрикатов в Белоруссию, планируются периодические поставки во Вьетнам. В планах компании развитие новых экспортных направлений (Монголия, Сербия и др).



 
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