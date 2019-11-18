В Тульской области построили завод по глубокой переработке яиц в рамках проекта за 3 млрд рублей



В Заокском районе Тульской области компания «Лето Групп» завершила строительные работы и закупку оборудования для нового завода по глубокой переработке яиц. Общий объем инвестиций в проект – около 3 млрд рублей, из которых уже освоено 1,5 млрд рублей. Мощность производственной линии – 60 миллионов яиц в месяц. На новом предприятии создается более 140 рабочих мест.

На территории предприятия возведен производственный корпус площадью 1,4 гектаров. В данный момент завершаются работы по подведению наружных сетей и обустройству газовой котельной. Специалисты из Дании, привлеченные ООО «Лето Групп», в ближайшее время приступают к установке промышленного оборудования.

При проектировании завода учитывался современный опыт европейских производителей яичных продуктов, основанный на самых высоких требованиях пищевой безопасности и международных пищевых стандартов.

Завод будет оснащен современной системой автоматизации, которая позволит управлять технологическими процессами дистанционно.

В рамках проекта, кроме завода по глубокой переработке куриных яиц, будут построены распределительно-сортировочный центр, мощности по глубокой переработке помета, инкубатор, а также новые птичники. Компания также рассматривает возможность строительства жилья для сотрудников.

Конечные продукты переработки яиц – белок, желток в сухом, жидком и замороженном виде – используются в пищевой промышленности при производстве майонезов, а также мясной и кондитерской продукции.

Тульская область, Центральный федеральный округ