В Тульской области построили завод по глубокой переработке яиц в рамках проекта за 3 млрд рублей
В Заокском районе Тульской области компания «Лето Групп» завершила строительные работы и закупку оборудования для нового завода по глубокой переработке яиц. Общий объем инвестиций в проект – около 3 млрд рублей, из которых уже освоено 1,5 млрд рублей. Мощность производственной линии – 60 миллионов яиц в месяц. На новом предприятии создается более 140 рабочих мест.
При проектировании завода учитывался современный опыт европейских производителей яичных продуктов, основанный на самых высоких требованиях пищевой безопасности и международных пищевых стандартов.
Завод будет оснащен современной системой автоматизации, которая позволит управлять технологическими процессами дистанционно.
В рамках проекта, кроме завода по глубокой переработке куриных яиц, будут построены распределительно-сортировочный центр, мощности по глубокой переработке помета, инкубатор, а также новые птичники. Компания также рассматривает возможность строительства жилья для сотрудников.
Конечные продукты переработки яиц – белок, желток в сухом, жидком и замороженном виде – используются в пищевой промышленности при производстве майонезов, а также мясной и кондитерской продукции.
Тульская область, Центральный федеральный округ
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