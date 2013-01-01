В Тульской области открыли первый из шести свинокомплексов стоимостью 1,5 млрд рублей
Авг 5
В Тульской области воронежская компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию свиноводческую ферму «Марьинская». В объект вложено более 1,5 млрд рублей. Это первый этап масштабного инвестпроекта, включающего строительство шести свинокомплексов в разных районах области. Планируется создать свыше 580 новых рабочих мест.
Единовременно на ферме «Марьинская» будет содержаться 45 тыс. голов свиней. Объем производства свинины составит 9,7 тыс. тонн в год. Комплекс включает 10 производственных цехов: племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, доращивания и 5 цехов откорма.
Строительство свиноферм «Агроэко» также ведется в Воловском районе и в г. Ефремове. Площадь всех объектов составит 200 тыс. кв. метров, а общее поголовье при выходе на полную проектную мощность в 2020 году превысит 485 тыс. голов.
ГК «Агроэко» также планирует строительство в регионе предприятия по производству полнорационных кормов с элеватором на 90 тыс. тонн единовременного хранения зерна, станции искусственного осеменения и карантина, жилого дома на 80 квартир для сотрудников предприятия.
Тульская область, Центральный федеральный округ
5 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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