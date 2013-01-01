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В Тульской области открыли новое производство на заводе «Пластик»

Май 31
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области открыли новое производство на заводе «Пластик»

В Узловском районе Тульской области 30 мая на заводе «Пластик» состоялось торжественное открытие нового производства геосинтетического нетканого полотна из полиэфирных волокон. Объем инвестиций — 30 млн рублей. Создано 20 рабочих мест.
Производство мощностью 1800 тонн готовой продукции в год открыла торгово-производственная компания «ФНМ АЛЬКАР». Инвестиционное соглашение было подписано на Российском экономическом форуме в Сочи в феврале этого года.

Масштабная модернизация систем тепло- и водоснабжения на предприятии началась в 2018 году. Общий объем инвестиций в расширение производственных мощностей АО «Пластик» достигнет 400 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 70 рабочих мест.

Нетканое полотно из полиэфирных волокон – современный и высокотехнологичный материал, обладающей массой преимуществ: не подвергается гниению; устойчив к ультрафиолетовому излучению; устойчив к агрессивному воздействию микроорганизмов (насекомых, грибков, бактерией и пр.); обладает отличными фильтрационными, теплозащитными, звукоизоляционными свойствами.

Нетканое геосинтетическое полотно активно используется при строительстве дорог, тоннелей, трубопроводов, в жилищном строительстве и берегоукреплении; в автомобильной промышленности; в швейном, обувном и мебельном производстве; в благоустройстве и ландшафтных работах. Это прекрасная тепло- и звукоизоляция в быту.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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