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В Тульской области официально открыли новый автозавод Haval

Июн 6
Москва Центральный федеральный округ
В Тульской области официально открыли новый автозавод Haval

В Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» состоялась торжественная церемония открытия автозавода китайского бренда Haval. Общий объем инвестиций в проект составил более $500 млн. На первом этапе создано около1000 новых рабочих мест.
Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7. В дальнейшем предприятие начнет серийный выпуск полноразмерных рамных внедорожников Haval H9 и нового купе-кроссовера Haval F7x. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность — 150 тыс. автомобилей в год.

Высокий уровень автоматизации и роботизации нового завода позволяет значительно повысить производительность. Например, в сварочном цехе используется 72 производственных робота, главная сварочная линия автоматизирована на 100%. На вспомогательных сварочных линиях используются установки автоматической смены модулей, что обеспечивает совместное использование линий при производстве трех моделей автомобилей.

В сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов. Около цеха сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений и т.д.

В соответствии с подписанным соглашением все технологические операции по производству автокомпонентов (двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов) будут полностью локализованы.

Вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод более 20 млрд рублей и создаст еще около 1000 новых рабочих мест.

Кроссоверы Haval F7 российского производства уже начали поступать российским дилерам. Новинка будет доступна в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Цены на модель стартуют с 1,5 млн рублей.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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