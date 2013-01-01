В Туле открыли новое здание Центра художественной гимнастики



Технические характеристики центра позволят проводить в нем всероссийские соревнования по художественной, эстетической гимнастике, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу.

В центре уже занимаются 514 юных спортсменов в возрасте от шести до 20 лет. Здесь создали отделения художественной гимнастики, акробатического рок-н-ролла, рукопашного боя, эстетической гимнастики и спортивно-оздоровительные группы.

Открытие нового здания, оснащенного всем необходимым профессиональным оборудованием, позволило снять нагрузку с помещения на улице Староникитской, где проходили учебно-тренировочные занятия школы «Триумф».В Центр художественной гимнастики также перевели семь групп, которые ранее занимались в помещениях на базе центров образования.

Тульская область, Центральный федеральный округ