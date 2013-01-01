В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи

Полностью заменено оборудование, подвергшееся износу, в том числе произведены демонтаж засыпного аппарата общей массой 150 тонн, латочный ремонт кожуха массой 11 тонн, демонтаж и монтаж холодильников общей массой 376 тонн, ремонт кожуха и футеровки пылеуловителя и другие работы.

Кроме того, за время остановки печи на 23 дня были заменены 200 метров железнодорожных путей и два стрелочных перевода на верхних бункерах.

Досрочная выплавка чугуна в обновленном агрегате стала возможной благодаря оптимизации части работ, рациональной расстановке ремонтных бригад, а также помощи технологического персонала доменного цеха.

Тульская область, Центральный федеральный округ