В Троснянском детсаду «Родничок» создана одна из лучших методических баз инклюзивного образования

Глава региона осмотрел помещения детского сада и пообщался с заведующей учреждением Еленой Громовой.

Троснянский детский сад «Родничок» в селе Тросна посещают 110 детей. В нем функционируют 6 групп, одна из них – группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе детского сада функционирует Троснянский центр психолого-медико-социального сопровождения. Есть комната релаксации с современным оборудованием.

Кроме того, в учреждении большое внимание уделяют изучению истории родного края. В детском саду создана «комната старины». «Не каждый российский детсад может похвастаться такой комнатой. Это краеведческий музей в миниатюре», - отметил Андрей Клычков.

За счет спонсорских средств ООО «Знаменский СГЦ» в детском саду проведен капитальный ремонт.

Также сегодня врио Губернатора побывал в Троснянской средней общеобразовательной школе и расположенной в ней детской школе искусств. В общеобразовательной школе учатся порядка 390 детей, в школе искусств – 125 детей. Андрей Клычков посетил занятие учениц 5-го класса хореографического отделения школы искусств. Главу региона познакомили с медиапроектом Троснянской школы. Проект начали в 2013 году с создания школьной газеты. Затем появилась газета для младших школьников и студия мультипликации. В планах школьников – организовать работу школьного радио.

Глава региона высоко оценил работу этих образовательных учреждений и подчеркнул, что их опыт нужно использовать в учреждениях образования других районов области.

СПРАВОЧНО:

Муниципальная система образования Троснянского района состоит из 12 учреждений: 8 средних общеобразовательных школ, основная школа, дошкольное образовательное учреждение, учреждение дополнительного образования, Троснянский центр психолого-медико-социального сопровождения. В школах района обучается 772 ребенка. Детские сады посещают 186 воспитанников. 157 детей занимаются в учреждениях дополнительного образования. Очередности в детские сады нет. Все образовательные учреждения имеют теплые санузлы. В школах дети учатся в одну смену, работают группы продленного дня. Школьники обеспечены двухразовым горячим питанием.